المبعوث الأمريكي يعود للمنطقة خلال أيام لبحث اتفاق غزة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعتزم العودة إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وسيبحث ويتكوف عن آلية لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أو إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية، وفقاً لقناة الحرة الأمريكية.

وأكد المتحدث أن إدارة ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو شددا مرارا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام معلومات تفيد بأن ويتكوف أجل زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط لاستئناف المحادثات بشأن الأوضاع في غزة.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تمديد الهدنة أسبوعا إضافيا على الأقل، حتى وصول ويتكوف إلى المنطقة.

وعند منتصف مساء السبت/الأحد، انتهت مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى استغرقت 42 يوما، ورفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية.

وادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة "حماس" الفلسطينية ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بداية من أمس الأحد.



