منظمة الإيسيسكو تستلم درع منظمة ابتكارية معتمدة في القمة العالمية للابتكار بدبي

تسلمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) درع "منظمة ابتكارية معتمدة"، وذلك خلال مشاركتها مؤخرا في القمة العالمية للابتكار، التي نظمتها الشبكة العربية للإبداع والابتكار في المدينة المستدامة بدبي، يومي 25 و26 فبراير 2025، بالشراكة مع معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا التقدير العالمي تتويجًا لإنجازات الإيسيسكو السابقة، وما حققته مؤخرا بحصولها على شهادة "منظمة ابتكارية معتمدة (CInOrg)" من معهد الابتكار العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، في أكتوبر 2024، حيث خضعت المنظمة لسلسلة من العمليات التقييمية الشاملة من قبل خبراء معهد الابتكار العالمي.

وشمل سياسات الابتكار المعتمدة داخل المنظمة، ومنهجية تنفيذ برامجها ومشاريعها، ومدى تأثيرها على الدول الأعضاء، إضافة إلى مستوى إدماجها للشركاء الاستراتيجيين في هذه المشاريع، إذ أثبتت المنظمة جدارتها بالحصول على الشهادة بمعيار "البطل"، الذي يُمنح للمؤسسات التي تطبق أعلى معايير الابتكار المؤسسي.

وتسلّم درع المنظمة، الدكتور سالم عمر سالم، مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، حيث أكد منظمو القمة تقديرهم لجهود الإيسيسكو في تعزيز ثقافة الابتكار داخل إداراتها وأذرعها، ودعم الدول الأعضاء في تطوير استراتيجيات ابتكارية مستدامة.

وشهدت القمة حضورا رسميا عربيا ودوليا بارزا، وناقش المشاركون فيها، على مدار يومين، قضايا الابتكار في مختلف المجالات، كالخدمات الحكومية، والخدمة المجتمعية، والرعاية الصحية، والتعليم.

كما تخلل القمة عروضاً وندوات متخصصة، شارك فيها نخبة من الخبراء العالميين، الذين أكدوا أن الابتكار لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لبقاء المؤسسات وتطور المجتمعات.