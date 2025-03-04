مرتجي: والدي ترأس الأهلي بتكليف من جمال عبد الناصر

أكد خالد مرتجي، أمين الصندوق في النادي الأهلي أن والده الفريق عبد المحسن مرتجي تولى رئاسة الأحمر لأول مرة بتكليف من الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر.

وقال خالد مرتجي في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام: "والدي كان مشغولًا بالأهلي دائمًا، والبداية كانت من زيارة الفريق عبد الحكيم عامر لوالدي، وقال له إن الرئيس جمال عبد الناصر يكلفه برئاسة النادي الأهلي".

وأضاف: "أوضاع الأهلي حينها كانت غير جيدة، وكان هذا يسبب حالة من الاستياء لدى الجماهير.. كان ذلك في عام 1965، وكان الأهلي في مركز متأخر بالدوري".

وتابع: "الفريق مرتجي قال لعبد الحكيم عامر إنه لا يملك الوقت لرئاسة الأهلي، إلا أن عامر أكد له أن ذلك تكليف من رئيس الجمهورية حينها، جمال عبد الناصر".

وواصل: "أول شيء قام به الفريق مرتجي حينها أنه جعل الفريق يخوض معسكرًا في الجيش، وحرص على إيجاد العدالة في الفريق، لأنه وجد أن هناك تفرقة في المعاملة، وبعدها تمكن الأهلي من تحقيق بطولة كأس مصر أمام الترسانة في النهائي".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته قائلًا: "لنا ذكريات أسرية داخل النادي، وانتمائي للأهلي جاء من إخلاص والدي للنادي، إذ كان يتواجد يوميًا هناك، وكان يطبق كل ما اتعلمه من حياته العسكرية".