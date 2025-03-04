وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تحذر من اتساع دائرة المجاعة بالقطاع

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، من خطورة اتساع دائرة المجاعة مرة أخرى في القطاع بفعل وقف الاحتلال دخول المساعدات، وعدم التزامه بالبرتوكول الإنساني، ومنعه للقطاع الخاص للعمل.

ونوهت في بيان مساء الثلاثاء، أن «قرار وقف دخول المساعدات ينذر بكارثة إنسانية وعودة للمجاعة في قطاع غزة».

وأشارت إلى أن «أكثر من 2,4 مليون مواطن يعتمدون على المساعدات كمصدر واحد فقط، ولم تستطع الأسر تخزين أي مواد فهي تعتمد على ما يدخل من مساعدات في ظل منعها للقطاع الخاص للعمل وتدمير الأرضي الزراعية والبنية التحتية».

وذكرت أن «وقف دخول المساعدات يعني توقف المخابز؛ لعدم توفر مواد إنتاج الخبز، وعلى رأسها الوقود والدقيق، وعدم وصول غاز الطهي للأسر حتى هذه اللحظة».

وحذرت من أن وقف دخول المساعدات يعرض أكثر من 289 ألفًا و824 طفلًا و139 ألفًا و764 مسنًا، للموت جوعاً والبرد الشديد لعدم توفر الأغطية ووسائل التدفئة.

وقالت إن «توقف دخول الخيام يحدث حالة إرباك في حالة الإيواء وبقاء الأسر بلا مأوى».

وناشدت المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة التدخل السريع والعاجل من أجل إغاثة قطاع غزة، ووقف هذا القرار الذي يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، محذرة من أن القرار سيعود بقطاع غزة لـ«نقطة الصفر».