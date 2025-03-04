حماس تطالب القمة العربية برفض أي خطة تهجير لسكان غزة

دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، القمة العربية إلى رفض أي خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التركيز على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ودعم صمود الفلسطينيين، وفق ما قاله المتحدث باسم الحركة جهاد طه.

وقال طه، في بيان صحفي إن “أي جهد عربي يجب أن يركز بالدرجة الأولى على رفض اي خطط تهدف الى تهجير الفلسطينيين من ارضهم، وايضا على وقف العدوان الإسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال”، مشددا على “ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق الموقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، وفضح جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين”.

وأضاف أن حماس “ترفض أي مشاريع تستهدف حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال أو تهدف إلى تهجيرهم”، مشيرا إلى أهمية “تضافر الجهود الفلسطينية لإدارة الوضع في غزة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني”.

وأكد طه أن موافقة حماس على مقترح مصر بتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” جاءت من “قناعة الحركة بأهمية وجود إطار فلسطيني يعمل على تخفيف معاناة أبناء قطاع غزة”.

وختم بالقول: “نأمل أن تكون مخرجات القمة العربية على مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق القادة العرب”.