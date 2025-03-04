تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان، التي تنطلق مساء يوم الخميس القادم، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

تقام الليالي الرمضانية على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتستمر لمدة سبع ليالٍ متتالية، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، بمشاركة العديد من الفرق الفنية، منها: فرقة الغربية للموسيقى العربية، وكورال أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة، وفرقة غزل المحلة للإنشاد الديني، وفرقة الأداء الحركي، وفريق مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، وفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، وفرقة طنطا للفنون الشعبية.

كما تتضمن ليالي الغربية على مسرح 23 يوليو بالمحلة برنامجًا متنوعًا للاحتفال بالشهر المبارك، يشمل فقرات يومية لاكتشاف المواهب، وعروضًا لمسرح العرائس، بالإضافة إلى عدد من معارض الفنون التشكيلية، إلى جانب باقة من الورش الفنية للأطفال، وورش تعليم المشغولات اليدوية، والإكسسوارات، والكروشيه، فضلًا عن أمسيات شعرية بمشاركة نخبة من أدباء وشعراء المحافظة.

وعلى مسرح المركز الثقافي بطنطا، تتواصل احتفالات ثقافة الغربية بالشهر الفضيل بباقة متنوعة من الفقرات الثقافية والفنية، حيث تنطلق الفعاليات مساء يوم 13 رمضان بقراءة آيات من القرآن الكريم، يعقبها عرض لمسرح العرائس، ويختتم الحفل بعرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية.

وفي يوم 14 رمضان، تُقام عروض لمسرح الأراجوز للأطفال، إلى جانب عرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية.

كما تُنظم يوم 15 رمضان مسابقة فنية لاكتشاف المواهب، يليها عرض لمسرح العرائس، ويختتم اليوم بحفل فني لفرقة الأداء الحركي، وتستمر الاحتفالات على مسرح المركز الثقافي بطنطا خلال أيام 20 و21 و22 رمضان، حيث تُقدم مجموعة من العروض الفنية والغنائية المتميزة.

جدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية والفنية بالغربية تُقام تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.