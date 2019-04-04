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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن سقوط ضحايا

بكين- أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 9:41 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 9:41 ص

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر تايوان، صباح اليوم الخميس، دون أنباء عن ضحايا؛ وذلك وفقا لما أعلن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.

وذكر المركز - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات قرب محافظة تايتونج في تايوان، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وتعرضت تايوان أمس الأربعاء لزلزال بقوة 5.7 درجة، وأثر على ألاف المسافرين الذين يسافرون بالقطار، حيث أبطأت سلطات السكك الحديدية 12 قطارا يمر بمناطق جبلية على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب غربي "تايبيه"؛ ما أثر على رحلات نحو 3700 مسافر.


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