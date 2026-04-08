وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الباكستاني مساعي إنهاء الحرب

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في إطار المساعي الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية للأناضول، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة، حربا على إيران، ما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة بارزين، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران، بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.