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مرشح المعارضة التركية يعلن تقدمه في إعادة فرز أصوات الانتخابات البلدية باسطنبول

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 1:51 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 1:51 م

أعلن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، تقدمه في إعادة فرز أصوات الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول.

وقال أوغلو - حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إنه ما زال متقدما بفارق 20 ألف صوت بعد إعادة فرز 9 من أصل 10 دوائر انتخابية في الانتخابات البلدية بمدينة اسطنبول.

وكان حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في تركيا، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، خسر الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول، التي فاز فيها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، لكن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت أمس أنها ستُعيد فرز الأصوات.

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