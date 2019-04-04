برلمان استونيا الجديد يعقد أولى جلساته بدون حضور الحكومة

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عقد البرلمان المنتخب حديثًا في استونيا أولى جلساته اليوم الخميس، بعد أكثر من شهر على انتخابات تركت تلك الدولة المطلة على بحر البلطيق بدون أي مسار سهل لتشكيل حكومة جديدة.

وافتتحت رئيسة استونيا كيرستي كاليولايد الجلسة، ودعت 101 برلمانيا إلى العمل معا من أجل مصلحة البلاد.

وتم انتخاب هين بولواس، من حزب الشعب المحافظ اليميني المتطرف، رئيسا للبرلمان.

وتتضمن القضايا الرئيسية على جدول أعمال جلسة اليوم تشكيل قيادة البرلمان واستقالة حكومة رئيس الوزراء يوري راتاس.

ولا يزال من غير الواضح من سيتولى رئاسة الحكومة، حيث تتواصل المفاوضات بين ائتلاف مكون من ثلاثة أحزاب.

وأثار راتاس وحزبه "الوسط" الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، انتقادات من جانب الحلفاء الأوروبيين بسبب سعيه إلى ضم "حزب الشعب المحافظ" ضمن ائتلاف مع حزب "إيساما" المحافظ.

وتحدثت كاليولايد في خطابها أمام الجلسة عن "أزمة قيم"، من دون الإشارة بشكل مباشر إلى "حزب الشعب" المناهض للهجرة والمتشكك في جدوى أوروبا.

وقالت الرئيسة إن عددًا كبيرًا من المواطنين يشعر بوجود شيء ما قد انهار في المجتمع وأن بعض الحدود لم تعد مطبقة.

وقالت كاليولايد: "ليست مسألة وجهات نظر عالمية، لكن الأمر يتعلق في كثير من الأحيان بأبسط قواعد الأدب والاحترام".