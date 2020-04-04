فلسطين: الجالية الفلسطينية في مصر بخير ولم تسجل أية إصابات كورونا بينها

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير حيث لم تسجل أي إصابة بفيروس "كورونا المستجد" في أوساطهم، مهيبة بأبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين التعاون مع الجهود المصرية باتخاذ تدابير الحيطة والحذر، والالتزام التام في بيوتهم.

وصرحت السفارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لمواطن فلسطيني أصيب بفيروس "كورونا" عائد من الخارج.

وأوضحت أن المواطن عاد من العمرة مؤخرا لمصر ولم تظهر عليه أي أعراض في البداية، ولكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى مستشفى الحميات حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، فجرى نقله إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدة أنها تتابع وضعه الصحي وهي على تواصل مع وزارة الصحة المصرية لمتابعة مستجدات الحالة.

وأشارت إلى أن المصاب غير مقيم في مصر، وكان يؤدي مناسك العمرة مؤخرا، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية وتوجه إلى الإمارات، وعاد إلى مصر ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة.