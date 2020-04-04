الكونكاكاف يؤجل نهائيات دوري الأمم بسبب كورونا

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قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) يوم الجمعة تأجيل نهائيات دوري الأمم التي كانت مقررة بين الرابع والسابع من يونيو المقبل بسبب مخاوف من جائحة كوفيد-19.

وسيتم تحديد موعد جديد للنهائيات، التي يتنافس فيها كوستاريكا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة في هيوستون ودالاس في تكساس، في أماكن سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

وجاء إعلان الكونكاكاف بعد توصية من الاتحاد الدولي (الفيفا) بتعليق كافة أنشطة اللعبة في يونيو.

وأعلن الكونكاكاف أيضا تأجيل المباريات المؤهلة لبطولة الكأس الذهبية المقررة في يونيو وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل.