وزير الكهرباء: مباحثات مع قبرص لإنشاء خط ربط كهربائي بين البلدين

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة لديها خطة في المرحلة الأولى للربط بين عدد من الدول العربية والأفريقية، مضيفًا أن هناك خط للربط بين مصر والسعودية، وكذلك الأردن وليبيا والسودان.

وأضاف «شاكر» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك مباحثات مع قبرص لإنشاء خط ربط كهربائي بين البلدين ومنها إلى أوروبا، مشيرًا إلى استجابة الدولة لطلب السودان بضخ الكهرباء باستمرار، والتي بموجبه تم الوصل بين شركتين أمس، وتم ضخ حوالي 67 ميجا وات للسودان كمرحلة أولى.

وذكر أن المرحلة الثانية تتضمن وضع بعض المعدات الفنية في محطات الكهرباء بالسودان، لافتًا إلى طرح مواصفات المعدات على الشركات العالمية، ليتم التعاقد خلال الفترة ما بين 12 لـ 15 شهرًا المقبلة.

وأوضح أن الوزارة خفضت العمالة بدون التأثير على الخدمة، ذاكرًا أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، سواء من خلال التطهير والتعقيم الدائم لمباني الوزارة والشركة القابضة والتابعة، وتطبيق الإجراءات الصحية على جميع العاملين.