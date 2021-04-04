رئيس المنظمة لموكب المومياوات: 10 آلاف فرد شاركوا في الحدث وجميعهم متطوعين

قال محمد السعدي، رئيس الشركة المنظمة لحفل موكب المومياوات الملكية، إنه يتم العمل على موكب المومياوات الملكية منذ عام تقريبًا، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بأدق التفاصيل التي تعمل على نجاح أي حدث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليت» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهتم بكل تفصيلة في الموكب وهو ما عمل وصول الحدث ليكون التريند الاول على مستوى العالم.

وأشار إلى طلب الرئيس لتصوير بعض اللقطات في بعض المناطق الآثرية في الجمهورية، وعدم اقتصاره فقط على المتحفين المصري والحضارة وميدان التحرير، لافتًا إلى إضافة بعد اللقطات المسجلة مع التصوير المباشر لكي لا تظهر الكاميرات في كادر التصوير الحي.

وأوضح أن عدد العاملين على موكب نقل المومياوات الملكية يبلغ نحو 10 آلاف فرد متطوع سواء الفنانين ومصممي الأزياء والديكور والموسيقيين والمخرجين والمصورين.

ووصل موكب المومياوات الملكية، مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.