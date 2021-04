والدة الأمير حمزة بن الحسين: أُصلي لكي تسود العدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء

قالت الملكة نور زوجة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، ووالدة الأمير حمزة بن الحسين، إنها «تصلي لكي تسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير».

وأعربت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، عن أمنياتها «في أن يحفظ الله هؤلاء الضحايا ويبارك فيهم».

وشهد الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم إبراهيم عوض الله والشريف حسن بن زيد، لأسباب أمنية، في حين ظهر الأمير حمزة بن الحسين في مقاطع فيديو باللغتين العربية والإنجليزية وقال إنه من غير المسموح له مقابلة الناس وهو في منزله معزول مع عائلته.

وأعربت عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية ومصر، عن وقوفها إلى جانب الأردن وملكه في الخطوات التي يتخذها لحماية استقرار البلاد.

