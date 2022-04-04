العثور على مقبرة جماعية تعود لضحايا فض انتفاضة الجنوب في التسعينات

أعلنت الإدارة المحلية في محافظة النجف جنوبي العراق، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة جماعية تعود لضحايا فض «انتفاضة الجنوب» في تسعينات القرن الماضي.

وقال بيان صادر عن محافظة النجف، أوردته وكالات أنباء، إنّ الأجهزة المختصة في النجف اكتشفت مقبرة جماعية قرب أحد المجمعات قيد الإنشاء يعتقد أنها تعود إلى فترة الانتفاضة الشعبانية وما أعقبها من إعدامات من قبل أجهزة النظام السابق.

وأضاف البيان، أن ممثلين من المركز المختص في قيادة الشرطة والأدلة الجنائية وشعبة المقابر الجماعية في مديرية شهداء النجف باشروا بالبحث والتقصي الأولي عن الرفاة.

وانتفاضة محافظات الجنوب أو ما تعرف بـ"الانتفاضة الشعبانية" اندلعت في محافظات جنوب العراق خلال حرب الخليج عام 1991، وامتدت إلى أطراف العاصمة بغداد.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2008 حكما بالإعدام شنقا في حق علي حسن المجيد الملقب بـ«علي الكيمياوي» الأخ غير الشقيق لصدام حسين، بعد إدانته في قضية قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991، ونفذ حكم الإعدام عام 2010.