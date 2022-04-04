 مصرع 20 شخصا إثر اندلاع أعمال شغب داخل سجن بالإكوادور - بوابة الشروق
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مصرع 20 شخصا إثر اندلاع أعمال شغب داخل سجن بالإكوادور

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 أبريل 2022 - 10:20 ص

لقى ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم عقب اندلاع أعمال شغب في أحد السجون بجنوب الإكوادور.

وقال وزير الداخلية الإكوادوري باتريسيو كاريلو، وفقا لشبكة "فرانس 24" اليوم الاثنين، إن خمسة من النزلاء أصيبوا في الاشتباك الذي اندلع في سجن "إل توري" في مدينة كوينكا، مشيرا إلى السيطرة على أعمال الشغب بعد نشر 800 شرطي و200 من أفراد القوات المسلحة.

وقد اندلعت أعمال الشغب في قسم الحراسة المشددة بالسجن، فيما طالب كاريلو بسن قوانين تسمح بحرمان أولئك الذين يقومون بأعمال العنف من جميع مزايا السجن.

وبذلت الإكوادور جهدا كبيرا في السنوات الأخيرة لاحتواء عنف السجون المرتبط بالعصابات الذي بلغت حصيلته 320 قتيلا عام 2021.

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