محافظ القاهرة يوزع 60 ألف هدية للأسر الأولى بالرعاية في الأسمرات

وزع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، دفعة جديدة من "هدية الرئيس" لقاطنى الأسمرات، بإجمالى 60 ألف هدية مخصصة لمواطنى القاهرة الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

وقال محافظ القاهرة، فى بيان اليوم الإثنين، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات تكافل وكرامة فى الأحياء الأكثر احتياجًا، كالمقطم ومنشأة ناصر والبساتين وحلوان والمعصرة و15 مايو والسيدة زينب وقاطنى المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للأماكن غير الآمنة، مع التأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.

وأشار إلى إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه كرتونة "حياة كريمة" إليهم، والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.