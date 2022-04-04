الحكومة تنفي تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.

وشددت على أن جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، تم افتتاح معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30%، ويشارك في هذا المعرض أكثر من 167 شركة، كما تم الدفع بأكثر من 1300 مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة وأكثر من 1000 فرع من فروع جمعيتي بهدف القضاء على احتكار السلع أو إخفائها، فضلاً عن توافر أكثر من 167 شادرا و300 سيارة متنقلة على مستوى الجمهورية.

وناشد المركز الإعلامي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).