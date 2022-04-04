تأجيل أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية مرة أخرى

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تأجل مرة أخرى إطلاق أول رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر الآن إطلاق مهمة "إيه أكس – 1" يوم الجمعة 8 أبريل على أقرب تقدير من ميناء الفضاء العالمي في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، حسبما قال المنظمون يوم الأحد.

وكان من المقرر في الأساس إطلاق الرحلة يوم الأحد 3 أبريل وتم تأجيلها ليوم الأربعاء 6 أبريل قبل تأجيلها ليوم الجمعة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها طاقم خاص محطة الفضاء الدولية- وسيكون على متنها رائد الفضاء الإسباني الأمريكي مايكل لوبيز-أليجريا، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي إيتان ستيب، والمستثمر الكندي مارك باثي.

ويجري تنظيم الرحلة من قبل شركة السفر الفضائي الخاصة "أكسيوم" بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وسيحلق الطاقم في مركبة كرو دراجون طورتها شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

وسيقضي رواد الفضاء الأربعة، والذين يخضعون حاليا للحجر الصحي في فلوريدا، أسبوعا على متن محطة الفضاء الدولية وسيقومون بإجراء تجارب علمية.