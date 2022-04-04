الاتحاد الدولي للسلة يختار آية خالد لتحكيم كأس العالم للناشئات بالمجر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عن اختيار الحكمة المصرية آية خالد ضمن حكام منافسات بطولة كأس العالم للناشئات لكرة السلة تحت 17 عام بالمجر.

وتستضيف المجر النسخة السابعة من كأس العالم لكرة السلة للناشئات تحت 17 خلال الفترة من 9 وحتى 17 يوليو المقبل بمشاركة 16 منتخب.

ويشارك المنتخب المصري في هذه البطولة بعد تأهله بجانب منتخب مالي من خلال التفصيات الإفريقية المؤهلة والتي استضافتها القاهرة أغسطس الماضي.

ويأتي هذا الاختيار تقديرا لدور الحكمة المصرية آية خالد والتي أثبتت جدارتها في تحكيم العديد من البطولات الدولية المختلفة حيث تم اختارها سابقآ لتحكيم بطولة كأس العالم تحت 19 سنة للناشئات أغسطس الماضي ، لتصبح المصرية والإفريقية والعربية الوحيدة التي شاركت في إدارة مباريات البطولة.

كما سبق لها إدارة نهائي بطولة إفريقيا للأندية رجال في 2017 بأوغندا، والمشاركة في نهائيات بطولة الأفرو باسكت 2019 بجانب عدد من المباريات الدولية خلال الفترة الماضية.