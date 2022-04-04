التعليم: زيادة مكافأة المشاركة في امتحانات الإعدادية من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم زيادة المكافآة الخاصة بالفئات المشاركة في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية.

وأرسل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، خطابا رسميا للمديريات التعليمية بمكافأة أعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويتم صرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية وتقرر زيادة قيمة المكافآة لتكون 50 جنيها عن وضع اسئلة كل مادة، 30 جنيها عن نموذج الإجابة، 60 جنيها نظير ترجمة كل ورقة أسئلة لها جلس امتحان مستقلة ونموذج الإجابة، 40 جنيها مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة.

وبالنسبة لمكافأة العاملين بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة يتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة ويمنح رئيس المركز مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية ابتداءا من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بـ3 أيام، ويمنح باقي أعضاء وعمال المركز مكافئة عن أيام عملهم بالمركز ابتداءا من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بيومين بالإضافة إلى مكافآة يوم عن كل ليلة مبيت بمركز توزيع الأسئلة ولا يصرف مكافآة عن أيام العطلات للأعضاء غير المكلفين بالنوبتجية في تلك الأيام.

ويتم الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة كما يلي، يمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء كنترول اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءاً من تاريخ صدور خطابات التكليف بواقع اليوم بـ3 أيام، يمنح باقي أعضاء وعمل اللجنة مكافآة باليوم عن أيام العمل الفعلية بدءا من تاريخ صدور خطابات التكليف، بالنسبة لأعضاء اللجنة بدءا من أيام التحضير بالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومين، في حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف الممثلات الرسمية يحسب اليوم بيوم لجميع الفئات بشرط التواجد باللجنة طبقا لدفاتر الحضور والانصراف.

وعن مكافأة تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، يتم زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهين عن كل ورقة إجابة وبحد أقصي 24 ورقة، ويجوز العمل فترتين (صباحية ومسائية) في اليوم الواحد بناء على موافقة السلطة المختصة، في حالة إجراء أعمال التقدير مركزي بالمديرية يتم الصرف من داخل ميزانية المديرية، في حالة إجراء أعمال التقدير على مستوى الإدارة يتم الصرف من داخل ميزانية الإدارة.