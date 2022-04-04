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تعرض المغني الكندي جاستن بيبر والنجمة تايلا باركس لحملة سخرية كبيرة من إطلالتهم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جرامي 2022، وظهر بيبر مرتديا بدلة سوداء وقبعة باللون البنفسجي إلى جانب زوجته هايلي، التي ارتدت فستان لامع باللون الأبيض.

بينما أطلت تايلا باركس ببدلة خضراء اللون شبهها البعض بالزي الرسمي لفيروس كورونا، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لقبعة بيبر وبدلة باركس ووصفوها بالإطلالة الاسوأ في الحفل.

تُقام الآن فعاليات الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ ٦٤، وذلك بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في ٣١ من يناير الماضي.

ولأول مرة يتم تغيير موقع الحدث العالمي من مركز "ستيبلز" بولاية لوس أنجلوس إلى موقعه الحالي بولاية لاس فيغاس.

وللعام الثاني على التوالي يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح الحفل والجوائز إلى جانب العديد من النجوم، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من العروض الحية المفضلة للجمهور مثل فريق BTS وبيلي أيليش وغيرهم.

ومن بين المرشحين للجوائز لهذه الليلة، جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر وأوليفيا رودريجو وغيرهم.