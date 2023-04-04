أفاد مركز الأرصاد التايواني بأن هزتين أرضيتين ضربتا، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب وشمال شرقي البلاد، الأولى بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة (ييلان)، والأخرى بقوة 3.7 درجة في مدينة (كاوشيونج).



وذكر المركز -وفقا لصحيفة (تايوان نيوز) المحلية- أن مركز الهزة الأرضية الأولى كان على بعد 38.4 كم جنوب قاعة مقاطعة ييلان، بعمق بؤري بلغ 62.5 كم، بشدة درجتين في مقاطعة هوالين، ودرجة واحدة في كل من مقاطعتي ييلان ونانتو ومدينة تايتشونج، بينما كان مركز الهزة الأرضية الثانية على بعد 74.8 كم شمال شرق قاعة مدينة كاوشيونج، بعمق بؤري يبلغ 5 كم، بشدة 3 درجات في مدينة كاوشيونج، ودرجة لكل من مقاطعات تايتونج وتشيايي ونانتو.



ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، جراء الهزتين الأرضيتين حتى الآن.



وتستخدم تايوان مقياس شدة من واحد إلى سبعة، والذي يقيس درجة الشعور بالزلزال والهزات الأرضية في موقع معين.