كتائب القسام وسرايا القدس تعلنان استهداف قوة إسرائيلية بخان يونس وإيقاعها بين قتلى وجرحى

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تنفيذ عملية استهدفت قوة إسرائيلية جنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على تطبيق تليجرام، مساء الجمعة: « تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في منطقة إسكان الأوروبي جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع».

وأشارت إلى أن «الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة» حتى لحظة نشر البيان.

وقبل ذلك، نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يظهر استهداف مجموعة من «المستعربين» التابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تمشيطهم لأحد المنازل شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ويظهر الفيديو، لحظة تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة في المكان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المستعربين أثناء تجولهم في المنطقة قبل دخول قوات الاحتلال.