رئيس الأركان الألماني يدافع عن الإنفاق العسكري المرتفع المخطط له

دافع رئيس أركان القوات المسلحة الألمانية كارستن بروير عن الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي لألمانيا.

وقال الضابط الأعلى رتبة في الجيش الألماني والذى يعتبر المفتش العام للجيش لمجلة دير شبيجل الإخبارية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة إن الإنفاق الذي تمت مناقشته والذي يبلغ 5ر3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليس بلا أساس.

وتابع بروير: "إن ذلك يستند بوضوح إلى تهديد كبير تشكله روسيا، ويجب أن نجهز أنفسنا ضد هذا الخطر، سواء كجيش ألماني أو كدولة عضو في حلف الناتو."

واستطرد بروير قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يرتدع بنسبة مئوية، فالأمر يتعلق بزيادة القدرات، والتجهيزات المعقولة، و"الوحدات والجنود الجاهزين للقتال" الذين يمكن استدعاؤهم في أي وقت.

وأضاف بروير: "لكي نتمكن من تحقيق ذلك، فإن الهدف الذي يتجاوز 3% هو هدف واقعي للغاية." وأوضح أن الجاهزية القتالية تعني بالنسبة للقوات المسلحة أنها مستعدة للانتشار من حيث العتاد والأفراد.

وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مؤخرا بأن الحكومة الاتحادية تتفق مع الهدف الذي طرحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي وتخصيص 5ر1% إضافية للبنية التحتية العسكرية الضرورية.