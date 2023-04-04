عرض مساء اليوم الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"، والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثالثة عشر العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا، والتي تجسد دورها النجمة يسرا، وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد، و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

وتبدأ الأحداث يستنجد أكرم بجارة مجدي في محاولة لإنقاذهم وإصلاح سيارته نعناعة التي أصيبت بـ "وش سلندر" وإحضارها لدهشور، يتصل السائق أمين الفنان محمود الليثي، ويطلبون منه الحضور ويخبرهم أنه في السلوم، يتصل حماصة بعلي بويكا ويخبره ما حدث معه بسبب سمير، ويخبر أحد رجال القرية أكرم والدكتورة سميحة أن إطارات السيارة يتم تصليحها، تطلب سميحة من أبنائها التحدث بالعربية.

ويساعد أهل القرية أكرم وعلي في تركيب إطارات السيارة، يسقط سامح أرضاً و يعاني من ألم في الرأس، تتصل فوقية بقريبتها الدكتورة نيللي الفنانة مي دياب لمساعدة سامح بعد إصابته بـ"حول" في العين، يتلقى أكرم اتصال من أخيه مصطفى ليطمئن عليهم، ويخبره ما أصاب سامح ويطلب منهم معاودة الاتصال به ليطمئن علي سامح، تتصل الدكتورة نيللي بفوقية و تطلب منها أن تذهب لمركز طبي لإجراء صورة أشعة على المخ، يتواجد الضابط حسام الفنان احمد عبد الوهاب مع عم عمران يطلب منه التحفظ علي الحسيني الفنان أوتاكا والاتصال به فور حضوره.

وبعد حضور الدكتورة نيللي لمعالجة سامح تسأل فوقية عن حالة سامح الاجتماعية و يبدو عليها الإعجاب به ولكنها تكشف علية بطريقه كوميدية، تشتبك نيللي مع الدكتورة سميحة، تصف نيللي الدواء لسامح و تشتبه في "شرخ بالجمجمة" و تطلب أشعة أخرى، يطلب سمير من الحسيني البحث من جديد عن علي و محاولة استدراج عم عمران مرة أخرى، تخبر فوقية أكرم باشتباك نيللي وسميحة، تحاول نيللي إعطاء سامح الحقنة "في العضل" أمام الجميع، تؤكد لهم نيللي أنها ستعود مرة أخرى للاطمئنان عليه، وتخبر نيللي فوقية أن لها أسلوبها الخاص للفت نظر سامح لها، تتشاجر فوقية مع أكرم وتتوعد له.

ويطمئن علي على سامح وتؤجل سميحة البحث عن الجدة سوسو وتطلب منها سماح الاستمرار في البحث عن الجدة سوسو وأنها ستعتني بأخوها فترة غيابها.