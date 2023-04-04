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الألماني هيرليتش يقترب من تدريب الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 1:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 1:04 ص

بات الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لأوجسبورج الألماني، المرشح الأقرب لتولي تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقطع مسؤولو الزمالك شوطا طويلاً في المفاوضات مع هيرليتش حيث كان الألماني صاحب الـ 51 عاماً قد أبدى مرونة في التفاوض خاصة فيما يخص البند الخلافي في التعاقد وهو تفضيله قيادة الفريق من بداية الموسم الجديد، ليُرحب بتولي المهمة على الفور.

ومن المقرر أن تحسم إدارة الزمالك المفاوضات بشكل رسمي مع هيرليتش عقب مباراة المصري التي تقام مساء الثلاثاء في الدوري الممتاز.

ويتقابل الزمالك مع المصري في الدوري الممتاز، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، علما بأن المدرب المؤقت أحمد عبدالمقصود يقود الفريق للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان قد تولى القيادة الفنية أيضا في مباراة المريخ السوداني وفاز فيها الأبيض بنتيجة 4-3.

 


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