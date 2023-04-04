انطلاق الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسختة الرابعة بالوادي الجديد

أعلن بهاء الدين شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، بحضور عدد كبير من شباب وفتيات وجماهير المحافظة والقيادات الشعبية.



وقال إنه تم تسجيل بيانات المشاركين على مستوى المحافظة وفقا للألعاب التي تنفذ بالمسابقة وتضم: خماسي قدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وتنس الطاولة، وملاحة رياضية، بالإضافة إلى ألعاب القوى، وكرة الطائرة والقدم الشاطئية، والسباحة، وكرة السرعة، والشطرنج، والكاراتيه، وذلك للمرحلة السنية من 15 إلى 23 سنة للبنين ومن 15 إلى 21 سنة للبنات.



وأوضح شوقي، أنه سيتم تنفيذ فاعليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة خلال شهر أبريل الجاري حيث سيتم تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي المقام بمحافظة مطروح الذي سيتم تنفيذه خلال شهر مايو المقبل.



جدير بالذكر أنه يشارك أكثر من 9 آلاف لاعب في أولمبياد المحافظات الحدودية، حيث تجرى المسابقة في كل محافظة حدودية، والتصفيات في محافظة مطروح.