فانس: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ما زال قائما رغم تجدد الاشتباكات في غزة

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الثلاثاء إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال قائما، رغم تجدد تبادل إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن فانس قوله: "وقف إطلاق النار صامد. هذا لا يعني أنه لن تحدث بعض المناوشات هنا وهناك".

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها نفذت غارات جوية على غزة ردا على هجوم استهدف جنودا إسرائيليين، بينما نفت حركة حماس مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يكن بالإمكان التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أُبلغت مسبقا بالضربات الإسرائيلية وكانت تتوقع أن تكون هجمات محددة الهدف، مضيفا أن إسرائيل لا تنوي تقويض وقف إطلاق النار.

وقال فانس لقناة (إن بي سي) الأمريكية إن جنديا من الجيش الإسرائيلي تعرض لهجوم من قبل حماس أو جهة أخرى في غزة، مشيرا إلى أنه يتوقع من إسرائيل الرد، لكنه لا يزال يؤمن بأن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستصمد.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، استمرت الحوادث الدامية، إذ أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة مقتل أكثر من 90 فلسطينيا منذ ذلك الحين.

وقبل نحو أسبوع، قتل جنديان إسرائيليان في هجوم بقذيفة صاروخية، فيما اتهمت إسرائيل حركة حماس بالمماطلة في تسليم باقي جثث الرهائن.