المنيا تشهد ختام فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب في نسخته الثانية

أعلن مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، تنفيذ اليوم الثاني والختامي لملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب، في نسخته الثانية تحت شعار "فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب"، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب نواب وشيوخ محافظة المنيا، وإدارة شباب سمالوط بمركز شباب المدينة سمالوط.

جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، وإدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

وتناول اليوم الثاني من منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، عمل التوصيات والمقترحات الخاصة بمحاور المنتدى السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ونوقشت موضوعات مختلفة تهم الشباب؛ لخلق منصة رسمية لتعبير الشباب عن آرائهم، وطرح الروئ والأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات.

وقدم عرض عن مشكلة إساءة استخدام تطبيق التيك توك بمصر، وتأثيره علي الأمن القومي المصري، وزيادة حالة الموت بين الأطفال والشباب؛ نتيجة للتحديات، بالإضافة إلى انحدار الأخلاق والتأثير على الهوية المصرية.

وكشف "عكاشة"، عن مقترح بإلزام الشركة المسئولة بحجب بعض الوظائف بالتطبيق، وعمل حملات توعية بأضرار استخدام التطبيق على الأطفال والشباب، وتقسيم الحاضرين إلى مجموعات ورش مع المحاضر مصطفى الشيمي مدرب البرلمان المعتمد، والميسرين أعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب.

وأشار كيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إلى الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية؛ لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تفرقة أو تمييز لجميع الفئات وكل التيارات الحزبية والكيانات الشبابية، وكيفية مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني، وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

والجدير بالذكر أن التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذي يعمل على رفع احتياجات، وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة؛ تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.