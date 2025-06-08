أليسون بيكر: دفاع البرازيل يتحسن مع أنشيلوتي

قال أليسون بيكر، حارس البرازيل، إنه بالرغم من أن التوقعات عالية لمنتخب السامبا بوصول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلا أنه "يجب التحلي بالواقعية".

وصرّح حارس مرمى ليفربول خلال مؤتمر صحفي في ساو باولو قبل بدء مران السيليساو استعدادا لمواجهة باراجواي يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الـ16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 "نعلم أن كرة القدم هي عملية مكتملة ولا يمكننا أن نتوقع حل جميع المشكلات بين عشية وضحاها".

وبحسب أليسون، فإن تأثير أنشيلوتي على منتخب البرازيل من الممكن أن يكون واضحا خلال مونديال 2026.

وأكد حارس الريدز أنه بالرغم من أن أنشيلوتي خاض 3 تدريبات ومباراة رسمية واحدة مع البرازيل إلا أنه نجح في تحسين التنظيم الدفاعي للمنتخب، وهو أمر - حسب وجهة نظره - ظهر جليا في مواجهة الإكوادور يوم الخميس الماضي.

وتابع "لقد جلب المدرب بالفعل تنظيما دفاعيا جيدا للغاية للفريق، وظهر ذلك تحديدا في مباراة الإكوادور، وكذلك تحسّنا بدنيا ومزيدا من السرعة واستغلال أكبر للكرات الطويلة".

وأوضح أليسون أن النتيجة الأولى التي حققها المدرب الإيطالي حيوية لأن كل فريق جيد يحتاج إلى نظام دفاعي صلب.

ويحتل منتخب الكناري حاليا المركز الرابع بالتصفيات برصيد 22 نقطة.