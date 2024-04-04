المتحف القبطي يعرض مجموعات فريدة من المخطوطات

يعرض المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة، مجموعات فريدة من المخطوطات وذلك بمناسبة الاحتفال بـ يوم المخطوط العربي.



وقالت إدارة المتحف القبطي في بيان لها، إن إهم المخطوطات في المتحف القبطي كالتالي:



• مخطوط المزامير الذي تم العثور عليه عام 7984 بقرية المضل بالقرب من بني سويف.



• مخطوط البصخة المقدسة (يشمل صلوات أسبوع الآلام وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد)، مكتوب باللغة القبطية والترجمة باللغة العربية.



وأشارت إدارة المتحف القبطي، إلى أن المخطوطات المستخدمة في الكنيسة، كانت في بدايتها تُنسخ باللغة القبطية فقط، ثم كُتبت بنهرين أي عمودين أحدهما بالقبطية والآخر مترجم بالعربية، وبعد انتشار اللغة العربية نسُخ بعضها باللغة القبطية مع القبطي المعّرب (اللغة القبطية بحروف عربية).



• مؤسس المتحف القبطي مرقس سميكة باشا



وتابعت: اهتم مؤسس المتحف القبطي مرقس سميكة باشا بالمخطوطات وعمل على إنشاء مكتبة لها والتي ضمت أمهات الكتب في القبطيات، ولا ننسى فضل عالم القبطيات يسى عبد المسيح صاحب الدور الكبير في فهرسة وتصنيف مكتبة المتحف القبطي ودكتور باهور لبيب وغيرهم".



وتشمل المخطوطات العديد من الموضوعات مثل الكتب المقدسة، ومخطوطات طقوس الكنيسة.