روسيا تطالب أمريكا بتحذير إسرائيل من شن عمليات مماثلة لقصف قنصلية إيران في سوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عليها أن توصي السلطات الإسرائيلية بعدم القيام بأعمال مماثلة للهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، إذا كانت تخشى هجومًا انتقاميًا على إسرائيل من إيران.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، نقلتها وكالة «سبوتنيك»: «إذا كانت وكالة المخابرات المركزية، وهذا جهاز استخبارات أمريكي، لديها رأي في هذا الأمر ولديها تفاصيل متعمقة عما يحدث في المنطقة، فربما ينبغي عليها أن تنصح الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ مثل هذه الضربات».

وأشارت إلى أن «الشيء الوحيد المرئي من واشنطن هو التردد في العمل كطرف يعمل على تهدئة الوضع أو تطبيعه».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت في وقت سابق، أن المسئولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يخشون هجمات انتقامية إيرانية محتملة على إسرائيل بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية.

ووصف رالف جوف، المسئول الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الضربة الإسرائيلية على سوريا بأنها «متهورة بشكل لا يصدق».

ولفت إلى أن تلك الضربة لن تؤدي إلا إلى تصعيد من جانب إيران وحلفائها، محذرًا من أنه أمر «خطير جدًا» للجيش الأمريكي في المنطقة.