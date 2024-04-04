أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، تنفيذ 10 إنزالات جوية لمساعدات غذائية وملابس العيد، شمال قطاع غزة، بمشاركة 5 دول.

وقال الجيش الأردني، في بيان: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، 10 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية على عدد من المواقع شمال القطاع، بمشاركة دول شقيقة وصديقة"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "في إطار حرص الأردنيين على مشاركة الأشقاء في قطاع غزة عيد الفطر السعيد (المرتقب الأربعاء المقبل)، احتوت صناديق الإنزال الجوي التي حملتها الطائرات الأردنية، على ملابس العيد، إضافةً إلى مواد غذائية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من حرمان فرضته الحرب الإسرائيلية على الأهل في القطاع".

وأشار إلى أن عملية الإنزال تمت بمشاركة طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، و4 طائرات أمريكية، و4 طائرات من مصر والإمارات وألمانيا وهولندا، وفق البيان ذاته.

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها الجيش الأردني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 71 إنزالاً جوياً أردنياً، و147 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول أخرى، وفق المصدر ذاته.