 سفير أنقرة بالقاهرة: اجتماعات رفيعة قريبا بين البلدين للتحضير لزيارة الرئيس السيسي لتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير أنقرة بالقاهرة: اجتماعات رفيعة قريبا بين البلدين للتحضير لزيارة الرئيس السيسي لتركيا

مروة محمد
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 7:53 م
ألقى سفير تركيا لدى القاهرة صالح موطلو شن، اليوم، كلمة خلال دعوة الإفطار السنوية للصحفيين والإعلاميين المصريين.

ورحب السفير، بالصحفيين المشاركين قائلاً إن تركيا ومصر لم تكونا فاقدتي الشعور فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، وأن تركيا زادت مساعداتها الإنسانية بالتعاون مع مصر.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، وخلال تلك الزيارة سيتم عقد لقاءات هامة بين الجهات فيما يتعلق بتطوير العلاقات في المجالات الثقافية والتعليمية والأمنية والتجارية.

وأوضح السفير التركي أنه ستكون هناك اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة المقبلة للتحضير لهذه الزيارة.

وتابع السفير: "كما تابعتم جميعًا، قام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بزيارة ناجحة للغاية إلى مصر وعقدت خلالها اجتماعات مهمة بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم والأمن والتجارة".

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