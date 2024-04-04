مدير إدارة المنيا التعليمية: الأنشطة الطلابية عامل مساعد في خلق بيئة مدرسية آمنة محفزة وجاذبة للتعلم

أكد محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية، على أهمية الأنشطة الطلابية و كونها عاملاً مساعداً في خلق بيئة مدرسية آمنة محفزة وجاذبة للتعلم، وبالتالي تساهم في انتماء الطالب لمدرسته وحبه لها، والإقبال على التعلم بشغف مما يحد من الهروب والغياب والعدوانية وتدني التحصيل الدراسي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم موجهي الأنشطة الأوائل وعدد من مديري المدارس الذي نظمه قسم الخدمات التعليمية بإدارة المنيا التعليمية، بقيادة سحر سيد، والذي أقيمت فعالياته بمسرح مدرسة المنيا الثانوية بنات، وكانت في استقبالهم، راندة على كامل مدير إدارة المدرسة.

ووجه مدير إدارة المنيا التعليمية، بأهمية الاستمرار في تقديم الانفراديات والأفكار المتميزة في مختلف الأنشطة "التربية السكانية، الصحية، البيئية، الرياضية، العلمية، التعليمية، الكشفية والصحافية، الإذاعة، الرحلات، التصوير، الندوات والمحاضرات، وأنشطة مراكز مصادر التعلم"، وغيرها، مشيرًا إلى حرصه على تكريم الموجهين والمعلمين إلى جانب الطلاب باعتبارهم نماذج للتميز والنجاح.

وأعرب عبد الله، عن شكره للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والتوجيهات المختلفة التي اجتهدت في ختام الأنشطة وتقديم ختام لعام دراسى مكتمل ونشاط متميز.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم مديري المراحل التعليمية المختلفة والموجهين الأوائل للأنشطة المختلفة وعدد من مدراء المدارس وعدد من معلمي الأنشطة المتميزين.