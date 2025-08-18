12 شهيدا ومصابون بنيران جيش الاحتلال في غزة

استشهد 12 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ682 للعدوان.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن، بقصف إسرائيلي على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأشار إلى انتشال جثمان الشهيد نافذ رضوان أبو نصيره من وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن ثلاثة من منتظري المساعدات استشهدوا، بنيران قوات الاحتلال جنوبي القطاع، هم: محمد علي موسى حسين، ومحمد خالد سليمان أبو موسى، وأحمد سمير حامد أبو جزر.

ولفت إلى استشهاد الصياد إسماعيل كمال صلاح، وإصابة شقيقه شادي، برصاص بحرية الاحتلال أثناء عملهما في بحر مدينة غزة.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مديرية التربية والتعليم بحي الدرج بمدينة غزة.

بدوره، استقبل مستشفى العودة صباح اليوم، 10 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وكان المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5 شهداء من بينهم سيدة، و28 إصابة، جراء قصف الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة واستهدافات في وسط القطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 61,827 شهيدًا، و155,275 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.