القسام تنعي حسن فرحات بعد استشهاده في غارة إسرائيلية بلبنان: لن يثنينا عن مواصلة الجهاد

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، القائد حسن فرحات "أبو ياسر"، الذي قتل مع اثنين من أبنائه بغارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت القسام في بيان: "كتائب الشهيد عز الدين القسام- "معركة طوفان الأقصى"، تزف القائد القسامي المجاهد/ حسن أحمد فرحات "أبو ياسر" (من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة - قضاء عكا)، الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم الجمعة، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوب لبنان؛ مع ابنته الشهيدة/ جنان حسن فرحات ونجله الشهيد القسامي المجاهد/ حمزة حسن فرحات"، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت كتائب القسام، في بيانها: "أنها تستذكر دور أبو ياسر الرائد وإسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، ليختم جهاده ملتحقا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".

وأكدت كتائب القسام أن "سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائها ومجاهديها على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيها عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير بإذن الله تعالى".

وفي وقت سابق، اغتالت إسرائيل القيادي في حركة حماس حسن فرحات "أبو ياسر" في غارة فجر اليوم الجمعة، استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا بجنوب لبنان، بجانب استشهاد ابنه وابنته في الاستهداف بحسب المعلومات الأولية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقالت مصادر إعلامية من بيروت إن الغارة استهدفت حي الزهور في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وتمت بواسطة طائرة بدون طيار إسرائيلية بحسب المعلومات، حيث أطلقت الطائرة صاروخين على شقة سكنية في الحي ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص من بينهم القيادي بحركة حماس أبو ياسر فرحات والذي تفيد المعلومات بأنه تسلم مهمة المسئول الأمني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.