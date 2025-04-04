ألونسو: فيرتز سيعود بشكل أسرع من المتوقع

سيعود فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن "في وقت أبكر من المتوقع" من إصابة في الكاحل، وفقا لما كشفه مدربه الإسباني تشابي ألونسو للصحفيين، اليوم الجمعة.

وتحدث ألونسو عشية مواجهة مضيفه هايدنهايم، المقررة غدا السبت، في المرحلة 28 من الدوري الألماني، مشيرا إلى أن اللاعب - البالغ 21 عاما - من المرتقب أن يعود في غضون أسبوع، قبل ملاقاة يونيون برلين، يوم 12 من الشهر الحالي.

وأضاف: "شارك فلو جزئيا في تمارين اليوم.. جزء بسيط فقط مع الفريق.. الخطة، في حال سارت الأمور على ما يرام، هي أن يكون مع التشكيلة الأسبوع المقبل، لكن ليس غدا".

وتابع: "عودته أقرب من المتوقع.. عمل جاهدا مع فريقنا الطبي، وسنراه الأسبوع المقبل.. سنتحدث عن الأمر يوم الجمعة القادم".

ومنذ إصابة فيرتز، خرج ليفركوزن من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، كما ودع مسابقة الكأس المحلية بخسارة مفاجئة أمام أرمينيا بيليفيلد (من الدرجة الثالثة) في نصف النهائي.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في البوندسليجا، خلف بايرن ميونخ بفارق 6 نقاط، قبل 7 مراحل على النهاية.