أسواق العمل في أفريقيا تعاني من النزيف بعد إعلان فرض الرسوم على الواردات الأمريكية

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أعرب العديد من الدول الأفريقية، اليوم الجمعة، عن قلقها وغضبها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك القادمة من الدول الأفريقية.

وحذر وزير التجارة في دولة ليسوتو التي فرض ترامب رسوما بنسبة 50% على منتجاتها، من العواقب الوخيمة التي تواجهها بلاده البالغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة.

وقال الوزير موخيتي شيليلي: "نواجه نزيفا خطيرا للوظائف"، حيث تعتمد بلاده بشدة على تصدير المنسوجات والألماس إلى الولايات المتحدة.

وأضاف شيليلي، "نواجه موقفا صعبا"، معربا عن أمله في إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم في أقرب وقت ممكن.

كما هو الحال بالنسبة لليسوتو، تُهدد الرسوم الجمركية العقابية الصناعات النسيجية في الدولتين الواقعتين بجنوب شرق أفريقيا، موريشيوس ومدغشقر، اللتين تخضع منتجاتهما المصدرة إلى الولايات المتحدة لرسوم بنسبة 40% و47% على الترتيب.

وتبنى ممثلو الحكومتين موقفًا عمليًا، مُعلنين أنهم يعملون على إعادة التفاوض الثنائي مع الولايات المتحدة.

كما تواجه جنوب أفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا تأثيرات كبيرة للرسوم الأمريكية التي تبلغ 30%.

وقال مكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا في بيان "فرض الرسوم العقابية من جانب واحد مثير للقلق ويمثل عقبة أمام التجارة والرخاء المشترك".

يذكر أن جنوب أفريقيا تصدر كميات كبيرة من البلاتين والذهب وخام الحديد والمركبات والحمضيات إلى الولايات المتحدة.

من بين الدول الأفريقية الأخرى التي تأثرت بشكل خاص بقائمة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، بوتسوانا برسوم نسبتها 37%، وأنجولا بنسبة 32%، وليبيا بنسبة 31%، والجزائر بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، وساحل العاج بنسبة 21%.

ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن التعريفات الجمركية الجديدة ستُبطل مفعول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية "أجوا"، وتمنح الاتفاقية حاليًا العديد من الدول الأفريقية إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بدون جمارك، ولكن من المقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل.