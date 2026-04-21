وزير الإعلام الباكستاني: إيران لم تحسم مشاركتها في محادثات إسلام آباد

قال وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارار، اليوم، إن إيران لم تؤكد حتى الآن مشاركتها في الجولة الثانية من محادثات السلام مع واشنطن والمقررة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأشار تارار، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن بلاده بذلت "جهودا صادقة" لإقناع طهران بحضور المفاوضات.

وقال تارار إن "الرد الرسمي من الجانب الإيراني بشأن تأكيد إرسال وفد للمشاركة في محادثات السلام في إسلام آباد لا يزال قيد الانتظار"، مضيفا أن باكستان على "تواصل مستمر مع الإيرانيين وتسعى إلى المضي قدما في مسار الدبلوماسية والحوار".

وشدد تارار على أن "قرار إيران بالمشاركة في المحادثات قبل انتهاء هدنة الأسبوعين يعد أمرا حاسما".

وأضاف: "لقد بذلت باكستان جهودا صادقة لإقناع القيادة الإيرانية بالمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات، ولا تزال هذه الجهود مستمرة".

وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، كلا من الولايات المتحدة وإيران إلى "النظر في تمديد وقف إطلاق النار" وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية"، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الوزارة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس، إن بلاده "لا تخطط حاليا لجولة جديدة من المفاوضات".