البنتاجون: قواتنا اعتلت ناقلة النفط إم تي تيفاني المدرجة ضمن قوائم العقوبات سابقا لتهريب النفط الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن قوات أمريكية اعتلت ناقلة نفط مدرجة ضمن قوائم العقوبات سابقا بسبب تهريب النفط الخام الإيراني في آسيا،وذلك في الوقت الذي تضع فيه تحذيرا عالميا لتعقب السفن المرتبطة بطهران.

وقال البنتاجون، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات أمريكية "نفذت عملية اعتراض بحري بموجب حق الزيارة" واعتلت ناقلة النفط "إم تي تيفاني" "دون وقوع أي حادث".

وتم الاستيلاء على السفينة "تيفاني" في خليج البنغال -بين الهند وجنوب شرق آسيا- وكانت تحمل نفطا إيرانيا، وفقا لمسؤول دفاعي أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة عملية عسكرية جارية.

وقال المسئول إن الجيش الأمريكي سيقرر في الأيام الأربعة المقبلة ما سيفعله بالسفينة، مثل سحبها إلى الولايات المتحدة أو تسليمها إلى دولة أخرى.

وهذه هي أحدث خطوة في الحرب الأمريكية على إيران لوقف أي سفينة مرتبطة بطهران أو تلك المشتبه في حملها لإمدادات يمكن أن تساعد حكومتها، من الأسلحة والنفط إلى المعادن والإلكترونيات.

ويأتي هذا الإعلان قبيل انتهاء صلاحية وقف إطلاق نار متوتر بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران، وبينما تحاول باكستان التوسط في محادثات بين واشنطن وطهران.

وهذه هي السفينة الثانية المرتبطة بإيران التي يعترضها الجيش الأمريكي؛ حيث هاجمت البحرية الأمريكية واستولت يوم الأحد على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني قالت إنها حاولت التهرب من حصارها للموانئ الإيرانية، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مدمرة أمريكية أحدثت فجوة في غرفة محركات السفينة.

ووصف البنتاجون، على وسائل التواصل الاجتماعي السفينة "تيفاني" بأنها "عديمة الجنسية" على الرغم من كونها سفينة ترفع علم بوتسوانا.

وجاء في إعلان البنتاجون، مكررا تصريحات سابقة لمسئولين في إدارة ترامب: "كما أوضحنا، سنواصل جهود إنفاذ القانون البحري العالمي لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن الخاضعة للعقوبات التي تقدم دعما ماديا لإيران - في أي مكان تعمل فيه.. المياه الدولية ليست ملاذا للسفن الخاضعة للعقوبات".