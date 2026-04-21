شركة نفط هندية تؤكد سلامة جميع الوحدات بعد حريق في مصفاة راجاستان

أعلنت شركة النفط الهندية المملوكة للدولة "هندوستان بتروليم كورب" في بيان اليوم الثلاثاء، أن جميع وحدات مصفاتها الجديدة في ولاية راجاستان "شمال غربي الهند"، والتي تبلغ طاقتها 180 ألف برميل يومياً، سليمة من الناحية الإنشائية ولم تتعرض لأي أضرار جراء الحريق الذي نشب في وحدة تقطير النفط الخام أمس الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة التي تتخذ من مومباي مقراً لها، قولها اليوم الثلاثاء، إن من الأرجح أن الحريق نجم عن تسريب مواد هيدروكربونية من أحد الصمامات والوصلات في دائرة المبادل الحراري.

وأضافت الشركة، أنه تم عزل وحدات تقطير النفط الخام والفراغي "الذي يتم تحت ضغط منخفض" بشكل سريع، مؤكدة أن آثار الحريق لم تمتد إلى أي جزء آخر من المصفاة.

وتوقعت الشركة ألا يكون للحادث أي تأثير يُذكر على أوضاعها المالية أو التشغيلية.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يدشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المشروع رسمياً اليوم الثلاثاء، ولكن تم تأجيل حفل الافتتاح بسبب الحريق.