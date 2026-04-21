تصعيد إسرائيلي جنوبي لبنان يشمل قصفا وتفجيرات وتحذيرات للسكان

رغم هدنة لمدة 10 أيام أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب وبدأ سريانها الجمعة..

صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته، الثلاثاء، في عدة بلدات جنوبي لبنان، استهدفها بالقصف المدفعي وعمليات التفجير للمنازل والبنى التحتية، فضلا عن تحذيرات للسكان بعدم التحرك، وذلك رغم وقف إطلاق النار منذ الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن قصفًا مدفعيًا استهدف بلدة حولا، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في حي الدير في بلدة حولا، وأخرى في بلدة طير حرفا.

ولفتت إلى أن طائرة مسيّرة إسرائيلية حلقّت على علو منخفض في أجواء مدينة صور، بالتزامن مع إطلاق قذيفة مدفعية باتجاه أطراف بلدة كونين من جهة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية واصلت تفجير المنازل وتدمير البنى التحتية في عدد من القرى الحدودية، بينها بيت ليف، شمع، البياضة، والناقورة، حيث عمدت إلى تفخيخ أحياء سكنية وتسويتها بالأرض.

وفي مدينة بنت جبيل، فجّر الجيش الإسرائيلي عددًا من المباني في حي المسلخ، تزامنًا مع أعمال تجريف وهدم نفذتها آلياته العسكرية وفق الوكالة.

وأشارت إلى أنه تم تدمير مبنى "المهنية الرسمية" في بلدة الخيام بالكامل، بعد تفخيخه وتفجيره خلال ساعات الليل، وفق المصدر ذاته.

من جهة أخرى، جدّد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان جنوب لبنان، داعيًا إلى عدم التحرك جنوب خطوط محددة، والابتعاد عن مناطق نهر الليطاني ووادي السلوقي، وعدم العودة إلى عشرات البلدات الحدودية التي شملتها التحذيرات.

ومنذ 2 مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 2454 قتيلا و7658 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام بدأ سريانها، الجمعة، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والجمعة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، نية تل أبيب مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.

وتحدث الجيش الإسرائيلي، السبت، عن "خط أصفر" في لبنان، وهو خط وهمي رسمه جنوب نهر الليطاني، لمناطق تواجد قواته.

ويمتد الخط الأصفر، وفق معلومات نشرها إعلام عبري، مثل صحيفة "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" وإذاعة الجيش، كشريط داخل الأراضي اللبنانية على امتداد الحدود مع إسرائيل المعروفة "بالخط الأزرق"، وبعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات.

ويمتد من بلدة الناقورة حتى بلدة الخيام شمال شرقي مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، مرورا ببلدات لبنانية أخرى مثل الشمعية، وعيتا الشعب، وبنت جبيل، والعديسة.

ولا تُعرف المساحة الإجمالية للمنطقة بين الخطين الأصفر والأزرق، غير أن إعلانات من إعلام عبري سبق وأن قالت إن الجيش الإسرائيلي يتواجد حاليا في نحو 55 بلدة وقرية جنوبي لبنان.