إسرائيل تكشف عن مقتل ضابط بالموساد خلال عملية خارجية في 2023 وعلاقته بحرب إيران

كشفت تقارير عن مقتل ضابط في الموساد الإسرائيلي يرمز له بالحرف "م"، خلال عملية خارج حدود إسرائيل عام 2023.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، دافيد بارنياع، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز التي أُقيمت في مقره، أن الضابط القتيل حقق نجاحات استثنائية في العملية التي كان مكلفا بها خارج البلاد.

وقال بارنياع: "خلال عملية زئير الأسد في إيران، امتلأت أفكاري وقلبي فخرا بشخصية "م" وأدائه"، مشيرا إلى طبيعة المهمة التي كان ينفذها الضابط وأنها "كانت جزءا من جهود مكافحة البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن "العمليات التي قادها "م" جمعت بين الإبداع والدهاء والتكنولوجيا المتقدمة، وكان لها تأثير كبير في نجاح الحملة العسكرية ضد إيران".

ولفتت القناة إلى أن الضابط "م" قُتل في حادث غرق قارب ببحيرة ماغوري في إيطاليا خلال شهر مايو 2023، خلال تواجده في إيطاليا برفقة ضابطين آخرين في الاستخبارات الإيطالية قتلا أيضا خلال غرق القارب.

في السياق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس الماضي، اعتقال أربعة عملاء مرتبطين بجهاز "الموساد" الإسرائيلي، في محافظة جيلان شمالي البلاد، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال إن المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت، خلال الحرب.