وقفة احتجاجية في مدينة السويداء تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية

شهدت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، وقفةً احتجاجيةً لعدد من أهالي المحافظة تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، وتضامناً وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي أول أمس، حرش سد الجبيلية غرب محافظة درعا.

ورفع الأهالي في الوقفة الاحتجاجية لافتات كُتب عليها عبارات احتجاجية واستنكارية لجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي، وتأكيد على رفض استباحة السيادة السورية، ومطالبات للمجتمع الدولي بالتحرك الحازم للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكها للقانون الدولي، والالتزام بالقرارات الدولية لفض الاشتباك، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما حمل المشاركون في الوقفة الأعلام الوطنية، ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وممارساته الوحشية بحق المواطنين الآمنين، وأكدوا على "سيادة سوريا وضرورة صون أرضها ووحدة ترابها، ومواصلة مسيرة الكفاح حتى تحرير كل شبر من أراضيها المحتلة".