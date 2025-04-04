مدير مستشفى المعمداني: عاجزون عن استيعاب العدد الكبير من الجرحى في ظل الحصار

قال مدير مستشفى المعمداني في غزة الطبيب فضل نعيم، إن أعداد الجرحى كبير جدًا، والمستشفى غير قادر على استيعاب هذا العدد، في ظل الحصار المفروض على القطاع الصحي، وعدم دخول المستلزمات والأجهزة الطبية والمواد المساعدة، لإجراء التدخلات اللازمة.

وأضاف نعيم في تصريح خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية"صفا"، يوم الجمعة: "وصلنا من مجزرة مدرسة دار الأرقم حتى مساء أمس أكثر من 30 شهيدًا، فيما وصلنا خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 60 شهيدًا و180 مصابًا في غزة".

وتابع: "اضطررنا إلى عمل مفاضلة بين الجرحى، وجراحات للمرضى والجرحى الذين قد يستفيدوا من العملية، بسبب نقص الإمكانات".

وبين أن عددًا من الجرحى استشهدوا، بسبب عدم توفر الإمكانات وغرف العمليات، والطواقم الطبية أيضًا.

وطالب نعيم بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وخاصة على القطاع الصحي، وتجنيب المستشفيات كل ما يتعلق بالحصار، بالإضافة إلى فتح المعابر من أجل دخول المستلزمات والأجهزة الطبية وقطع غيارها.

ودعا إلى السماح للوفود الطبية بدخول القطاع بأعداد كبيرة، لتمكين الطواقم الطبية من التعامل مع الحالات الصعبة والحرجة، والسماح للجرحى والمصابين بالخروج للخارج، من أجل تخفيف العبء عن كاهل القطاع الصحي، وبما يضمن حصولهم على خدمات طبية مناسبة.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد منذ 18 مارس الماضي، 1249 مواطنًا وأصيب 3022 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.