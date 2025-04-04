حاتم صلاح يمازح كندة علوش بعد مشهد ضربه في «إخواتي»: طالعة لجوزها بتحب الأكشن

مازح الفنان حاتم صلاح، الفنانة كندة علوش قائلا «بتحب الأكشن طالعة لجوزها»، في إشارة إلى زوجها الفنان عمرو يوسف، وذلك في معرض تعليقه على المشهد الأول الذي جمعهما بمسلسل «إخواتي»، خلال موسم دراما رمضان الماضي، والذي انهالت فيه عليه بالضرب.

وتابع خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» «أول فنانة في الدنيا تطلع لجوزها! أول مشهد تعرضت فيه للضرب بالشبشب، وحاولت تمسكني من شعري، وكنت وخايف عليها من أن تُصاب أثناء الضرب».

تابع واصفا تفاصيل المشهد وما دار في كواليسه نقلا عن كندة: «قالت لي العمل عبادة، وشغلك إنك تضرب»، مشيرا إلى أن المشهد تضمن أيضا تلقي الصفعات وتكسير الأباجورة.

وكشف عن جزء من المشهد لم يكن مكتوبا في السيناريو، بعدما قامت كندة بجره من ملابسه، قائلا: «في نهاية المشهد شدتني، وأنا مش عارف رايح فين، ذهبت معها؛ لأن المشهد ليس ضمن السيناريو».

من جانبها، علقت الفنانة كندة علوش، على واقعة الارتجال موضحة: «حسيت أثناء المشهد بضرورة أن أجره معي، حاتم استغراب لأن ما تبقى من المشهد لم يكن مكتوبا.. وحاولت الإمساك به من شعره ففوجئت بعدم وجود شعر؛ فأمسكت به من ملابسه»

وأثنى الفنان حاتم صلاح، على أداء كندة علوش في المسلسل، واصفا إياه بـ «المبهر»، متابعا: «عندما كنت أدخل معها في مشهد، كنت أراقبها، لأني أعلم أن شيئا جديدا سيحدث ستصل بأدائها إلى حالة فنية جديدة؛ لم نشاهدها في البروفات».

كما أشار إلى تأثره بأدائها في أحد مشاهد المسلسل، قائلا: «في مشهد عودتها إلى زوجها في المسلسل بعد أن علمت أنها لا تستطيع الإنجاب؛ حسيت روحها بتروح».



