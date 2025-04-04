قالت الفنانة كندة علوش إن عودتها للتمثيل بعد فترة من التوقف بمسلسل "إخواتي"، جاءت بعد مكالمة من المخرج محمد شاكر خضير، وهو أحد الأسماء التي كانت تحلم بالعمل معهم، موضحة خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم": "لو عندي اسمين بحلم أشتغل معاهم، أكيد على رأس القائمة كان محمد شاكر خضير، لأني بحب النوع ده من الشغل، الناس اللي بتهتم بالتفاصيل وبتحب الفن بجد".

وأكدت كندة علوش، أنها فور قراءة الحلقات الأولى، وقعت في غرام المسلسل وشخصية "ناهد"، قائلة: "قريت تقريبًا 8 حلقات في ليلة واحدة، وبعتله في نص الليل وقلتله: إيه ده؟! إيه الحلاوة دي؟"، موضحة أن الدور كان بمثابة تجربة جديدة تمامًا عليها، وكان حلما لها أن تقدم شخصية ذات طابع كوميدي، حيث حملت الشخصية مزيجًا من الكوميديا والدراما الثقيلة، إلى جانب البيئة الاجتماعية الخاصة بالشخصية، وهو ما جعلها تشعر بالمسؤولية تجاه تقديمه بأفضل شكل ممكن.

تضيف كندة علوش: "لما تقري ناهد، ممكن يجي في بالك 4 أو 5 نجمات قبل ما تفكري فيّ، فكون شاكر اختارني للدور، كان مسئولية كبيرة، وكنت طول الوقت خايفة لأخذلكم".